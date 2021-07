Nach der Flutkatastrophe : Eutin: Johanniter und THW sind bereit für den Hilfseinsatz

Noch wurden die Kräfte des THW und des Johanniter aus Eutin nicht angefordert. Aber beide Organisationen sind auf einen Einsatz in den Katastrophengebieten vorbereitet.

Eutin | Die Bilder aus den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands erinnern ihn an das Hochwasser in New Orleans im Jahr 2005. Damals war Klaus-Peter Plötz, Ortsbeauftragter des Eutiner THW, dort im Hilfseinsatz. Und auch jetzt bereitet er sich darauf vor, Helfer in die Überflutungsgebiete zu schicken. Noch sind weder das Technische Hilfswerk noch die ...

