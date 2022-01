Ein Ära geht zu Ende : Heino Kreutzfeldt: 52 Jahre Feuerwehrmann, 18 Jahre Gemeindewehrführer

Keiner war so lange im Amt: Heino Kreutzfeldt hat Geschichte seiner Heimatstadt Eutin mit geschrieben. Er hätte gern noch länger „mitgemischt“.

Eutin | Eines hat er immer gekonnt, sein Leben lang: Ruhe bewahren. Mit dieser Eigenschaft war er prädestiniert für eine „Karriere“ in seiner Heimatstadt Eutin, die mehr als fünf Jahrzehnte hinweg ehrenamtlich geblieben ist: Heino Kreutzfeldt (67) war etwas mehr als 52 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann. In 18 Jahren als Gemeindefeuerwehrführer in Eutin hat er ...

