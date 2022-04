Eutin hilft Ukraine-Flüchtlingen : Gut 630 Kinder der Gustav-Peters-Grundschule laufen für Ukraine-Spende

Wer nicht selbst von Corona geschwächt war, machte mit beim Spendenlauf für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Am Kleinen See allein rannten allein 260 Schüler. Das Geld geht direkt an die Flüchtlingshilfe in Eutin.

Eutin | Sie sind nicht die ersten mit einem Spendenlauf für die Flüchtlinge aus der Ukraine, aber sie wissen, dass die Hilfe für die Menschen aus dem Kriegsgebiet weiter gebraucht wird. Gut 630 Grundschulkinder rannten um halb zehn Freitagvormittag an ihren Standorten los. Weiterlesen: Eutiner Voß-Schüler sammeln mit Sponsorenlauf über 17.500 Euro Die G...

