Nach zwei Jahren Corona-Pause : Jetzt anmelden für den großen Flohmarkt der Feuerwehr am Priwall in Eutin

Tausende Besucher kommen zum Flohmarkt am Priwall, um zu stöbern und zu feilschen, was hunderte Eutiner anbieten. Alles für den guten Zweck, denn die Spenden gehen an Wehr. Wann Flohmarkt ist und wie die Anmeldung läuft.

Eutin | Es ist Eutins zweitgrößter Flohmarkt neben dem Stadtfest und komplett ehrenamtlich organisiert fürs Ehrenamt: „Wir freuen uns riesig, dieses Jahr wieder unseren Flohmarkt veranstalten zu können. Die Kisten stapeln sich im Keller und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren“, wie Ellen Wrage vom Förderverein der Eutiner Feuerwehr mitteilt. Wei...

