Aktion zum Ferienbeginn : Eutin GmbH schenkt jedem Schulkind eine Kugel Eis am Samstag

Eine liebenswerte Stadt muss auch an ihre kleinsten Einwohner denken: Die Eutin GmbH hat das gemacht und spendiert jedem Schulkind eine Eiskugel. Einfach Gutschein holen auf dem Markt, gegen Eis tauschen und losschlecken.

Eutin | In Schleswig-Holstein ist morgen der letzte Schultag des Jahres. Die Eutin GmbH möchte die Sommerferien mit einer kleinen Überraschung einläuten: Am Samstag, 19.Juni, zwischen 10 und 14 Uhr werden sie auf dem Eutiner Wochenmarkt Eisgutscheine an Schüler für einen coolen Start in die Ferien ausgeben. Weiterlesen: Die Tohuus-Jungs Tim Aldrup und Feli...

