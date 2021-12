Deutsche Bank : Eutin: Geldbote löst Feuerwehreinsatz aus

Am Montag Vormittag wurde die Eutiner Feuerwehr zu einem vermeintlichen Kellerbrand in die Filiale der Deutschen Bank in die Peterstraße gerufen. Der Grund für den Qualm war jedoch kein Feuer.

Eutin | Ein etwas ungeschickter Geldbote hat am Montag Vormittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz bei der Deutschen Bank in Eutin ausgelöst. Der Mann wollte gegen kurz nach 8 Uhr das Bargeld in einem der Automaten im Schalterraum der Filiale in der Peterstraße auffüllen. Dabei beschädigte er aber die Gaskartusche, die als Schutz gegen Diebstahl in der G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.