Amtsgericht Eutin : Geld aus dem Automaten mitgenommen – 72-Jähriger verurteilt

Aufnahmen einer Videokameras in einer Sparkassenfiliale überführten den Rentner.

Eutin | Gelegenheit macht Diebe, dachte sich wohl ein 72-jähriger Rentner, als er Ende Oktober in einem Ausgabefach eines Geldautomaten in der Sparkassenfiliale am Rosengarten einen Betrag von 1250 Euro sah und zugriff. Er wurde vom Eutiner Amtsgericht wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 375 Euro verurteilt. Zudem wird der Schadensbetrag eingezogen. O...

