Neue Ausstellung in Eutin : Frauke Sach stellt ihre Kunst im Tischbein-Gartenhaus aus

Von Malerei bis Fotografie: Der Kunstkreis Eutin präsentiert rund 30 Werke der Kasseedorfer Künstlerin Frauke Sach.

Eutin | Mal mystisch und abstrakt, mal farbenfroh und klar zu deuten: Frauke Sach nutzt alle Spielarten der Kunst in ihren Werken. Rund 30 zeigt die Kasseedorferin jetzt im Tischbein-Gartenhaus. In der neuen Ausstellung des Kunstkreises Eutin sind auch Bilder zu sehen, die in Nass-in-nass-Technik entstanden sind. Dabei kommen drei Farben aufs Blatt, anschließ...

