Eutin-Fissau : Kontra virusbelastete Aerosole: Eltern bauen in Grundschukle Lüftungsanlage ein

Infektionsschutz in der Fissauer Grundschule: Die Stadt Eutin unterstützt die Eltern-Initiative als Pilotprojekt.

Eutin-Fissau | Sie waren fleißig am „Tag der Arbeit“. Gut ein Dutzend Eltern und weitere Helfer packten mit an, um den Infektionsschutz in der Fissauer Grundschule zu verbessern. Eine Elterninitiative hat sich für eine Abluft-/Zuluftanlage stark gemacht, mit der potentiell virusbelastete Aerosole unmittelbar zur Decke und nach außen abgeführt werden, ohne sich vorher...

