Eutin : Drei Männer überfallen 19-Jährigen in seiner Wohnung

Einer der drei Täter wurde kurz nach dem Überfall festgenommen – und das Trio könnte noch für weitere Delikte in der Tatnacht infrage kommen.

Eutin | Sind drei Männer in der Nacht zu Sonntag auf einem Raubzug in Eutin unterwegs gewesen? Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein Trio womöglich nicht nur einen 19-Jährigen in seiner Wohnung überfallen, sondern auch weitere Straftaten begangen. # Weiterlesen: Lübeck-Kücknitz: Überfall in Wohnung – Die Täter wohnten in der Nachbarschaft Doch ...

