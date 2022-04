9. April 2022 ist letzter Tag : Corona-Teststation am Eutiner Jungfernstieg stellt den Betrieb ein

Die Betreiber reagieren auf sinkende Nachfrage.

Eutin | Knapp ein Jahr nach ihrer Eröffnung am 18. Mai 2021 wird die älteste Eutiner Corona-Teststation am Jungfernstieg am Ende dieser Woche ihren Betrieb einstellen. Bis einschließlich Samstag, 9. April, kann man sich testen lassen und können gebuchten Termine wahrgenommen werden. Weiterlesen: Neue Teststation im Stadtzentrum Wie Claudia Mohns aus dem...

