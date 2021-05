Eutin : Baltic Blues verlegt das Bluesfest an Pfingstsonntag ins Netz

Das Eutiner Bluesfest wird Corona-bedingt digital. Am Pfingstsonntag soll es über die Seite von Baltic Blues zu sehen und bei rockradio.de zu hören sein. Für September ist dann ein Bluesfest auf dem Markt geplant.

Eutin | Ein Blues-Fest auf dem Eutiner Markt wird es in diesem Mai Corona-bedingt nicht geben, aber in digitaler Form Netz: Am Pfingstsonntag, 23. Mai, von 16 bis 23 Uhr sollen sieben Stunden Blues aus „Speiches Rock- und Blues-Kneipe“ in Berlin zu hören sein, kündigte der Verein Baltic Blues an. Das Bluesfest digital ist unter dieser Adresse zu sehen oder...

