Eutin/Bad Schwartau/Lensahn : THW beginnt mit dem Rückbau der Impfzentren im Kreis Ostholstein

Kreis Ostholstein veröffentlichte unterdessen die abschließenden Bilanz der Impfstationen.

Eutin | Nachdem sie am Sonntagabend geschlossen wurden, hat bereits am Montag der Rückbau der drei Impfzentren des Kreises Ostholstein in Eutin, Bad Schwartau und Lensahn begonnen. Zunächst seien die übrig gebliebenen Impfdosen abgeholt worden, so Martin Boesmann vom Fachdienst Sicherheit und Ordnung des Kreises. Zudem habe Computer und andere Technik abtrans...

