Eutin : Aufklärungsbataillon 6 beendet Manöver in Ostholstein

Spähaufklärungswoche: Die drei teilnehmenden Aufklärungsbataillone aus Ahlen, Eutin und Lüneburg übten unter Corona-Bedingungen in Ostholstein.

Eutin | Das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ hat die Spähaufklärungswoche der 1. Panzerdivision beendet. Wegen der Corona-Pandemie fand diese Großübung jedoch nur in abgespeckter Form statt. Statt rund 400 Soldaten aus anderen Verbänden waren in den vergangenen Tagen nur etwa 100 Soldaten in Ostholstein zu Gast. Pandemiebedingt nahmen die Schwesterbataillone ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.