Fussball-Oberliga Süd : Abwehr steht im Blickpunkt

Eutiner müssen am Sonnabend beim Freundschaftsspiel auf Kunstrasen auf Kevin Hermann, Tim Röben-Müller, Jendrik Möller, Nic Rosert, Fatlum und Fatlind Zymberi verzichten.

Eutin | Beim ersten Testspiel in diesem Winter gegen den FC Schönberg 95 konnte Trainer Dennis Jaacks noch aus dem Vollen schöpfen und zur zweiten Halbzeit eine komplett neue Mannschaft auflaufen lassen. Das hat sich vor dem Freundschaftsspiel von Eutin 08 gegen den FC Dornbreite geändert. Zu viele Gegentore in der Oberliga „Wir brauchen Gegner, gegen die wir voll gefordert werden“, stellt Dennis Jaacks fest. Er will mit Eutin 08 den Verbleib in der Oberliga sichern. Und dafür muss die Mannschaft intensiv arbeiten – besonders an der Defensive, die im bisherigen Saisonverlauf zu viele Gegentore zugelassen hat. So lief es in der Oberliga: Shojun Tagawa mischt mit Eutin 08 den FC Dornbreite auf Verletzungen, ein positiver Corona-Schnelltest und Vorsichtsmaßnahmen vor einer möglichen Infektion haben den Kader für das Spiel gegen den FC Dornbreite etwas schrumpfen lassen. Kevin Hermann pausiert wegen einer Schienbeinverletzung, Tim Röben-Müller wegen Krankheit, Jendrik Möller hat Probleme mit der Achillessehne und Nic Rosert hat sich gegen Schönberg eine Innenbanddehnung im Knie zugezogen. Dazu kommt der Ausfall von Fatlind Zymberi nach einem positiven Covid-Schnelltest. Fatlum Zymberi steht aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. 100 Zuschauer sind erlaubt Für das heutige Spiel gehören auch die beiden U19-Spieler Paul Kuszak und Konrad Kohlwes wieder zum Aufgebot, die in der Vorbereitung auch wieder mit der A-Jugend trainieren. Gemäß der Landesverordnung sind höchstens 100 Zuschauer zugelassen, für die die 2Gplus-Regelung gilt, sie müssen also genesen oder geimpft und getestet sein. Menschen, die geboostert sind, müssen keinen Test vorlegen. Niederlage und Sieg „Das Spiel gegen den FC Schönberg war ein gelungener Auftakt“, sagt Dennis Jaacks. Der FC Dornbreite sei ein guter Prüfstein. In den Punktspielen hatte Eutin 08 zum Auftakt im August in Lübeck 2:3(1:1) verloren und sich für die Niederlage im Rückspiel am 30. Oktober mit einem 4:1(0:1) revanchiert....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.