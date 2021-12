Protest gegen Corona-Politik : Etwa 75 Teilnehmer bei „Kerzen-Spaziergang“ durch Eutiner Innenstadt

Von außen wirkte die nicht angemeldete Demo beschaulich, auf Nachfrage waren aber auch aggressive Töne zu hören. Der Protest richtete sich ebenso gegen die Corona-Politik wie gegen die Presse oder die Politik allgemein.

Eutin | Zumindest von außen betrachtet handelte es sich um eine beschauliche Versammlung. Mit Laternen oder leuchtenden Halsketten ausgerüstet, zog am Montag von 18 Uhr an eine Demo durch die Eutiner Innenstadt. Es seien 75 Teilnehmer gezählt worden, teilte Claudia Struck Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck am Dienstag mit. Am Abend war zunächst von ...

