Gut angenommen in Bosau : Regina Thiele bestand ihren ersten Ferienpass mit Bravour

Regiena Thiele plant, auch 2022 wieder die Verantwortung für den Ferienpass zu übernehmen. Sie hofft aber, dass ebenso wie in diesem Jahr auch wieder ausreichend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Verfügung stehen.

Bosau | Ein rundum positives Fazit zog Regina Thiele am Ende des 37 Veranstaltungen umfassenden Ferienpasses in der Gemeinde Bosau. Die rührige Hutzfelderin hatte erst in diesem Jahr die Leitung des Freizeitprogramms im Rahmen der Sommerferien von Rosi Stenzel aus Hassendorf übernommen. 63 Ferienpässe wurden abgegeben und 320 Teilnahmen standen am Ende zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.