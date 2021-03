Chip statt Halsbandanhänger : Steuermarken für Hunde sind Vergangenheit

Steuermarken, die am Halsband getragen werden mussten, gibt es seit 2019 nicht mehr.

Eutin | Die Stadt Eutin und die Gemeinde Süsel werfen in diesen Tagen ein besonderes Augenmerk darauf, ob Hunde im Rathaus angemeldet sind, weil für die Steuer gezahlt werden muss. Das meldete der Ostholsteiner Anzeiger gestern (hier klicken). Eine Steuermarke, die über Jahrzehnte üblich war und am Halsband angebracht werden musste, gibt es aber in Eutin u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.