Abenteuer Urlaub als Thema : Werner Momsen Open Air auf der Festwiese der Plöner Prinzeninsel

Plön | Nach 15-monatiger Corona-Pause freut sich das Plöner Theater Zeitgeist auf seine erste Veranstaltung in diesem Jahr. Für die Rückkehr ins Showgeschäft wurde Werner Momsen arrangiert. Er gastiert am Samstag, 3. Juli, ab 16 Uhr (in Plattdeutsch) und ab 20 Uhr (in Hochdeutsch) Open Air auf der Festwiese auf der Plöner Prinzeninsel mit seinem neuen Progra...

