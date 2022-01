Wird's die „Ampel“ durchziehen : Steht Bosau wieder vor denkwürdiger Sitzung der Gemeindevertretung?

Mehrheiten in der Bosauer Gemeindevertretung hängen von der SPD-Fraktion ab. Lange Zeit stimmte sie mit der CDU, seit ein paar Monaten in der „Ampel“. Montag hat die dreiköpfige SPD-Fraktion wohl die Macht der Entscheidung.

Bosau | Die Bosauer Gemeindevertretung trifft sich am Dienstag (25. Januar) ab 19.30 Uhr in der Fritz-Latendorf-Turnhalle zu ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr – und es könnte wieder eine denkwürdige Sitzung werden. Es wird erwartet, dass zwei Punkte zu erheblichen Dissonanzen führen: die von SPD, FDP und Grünen entfachte Diskussion um die Zukunft der Gemein...

