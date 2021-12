Beschluss umgesetzt : Das Jugendzentrum in Schönwalde liegt in Schutt und Asche

Bürgermeister Winfried Saak bittet alle Bürger, sich an der Umfrage aktiv zu beteiligen. Sie wurde vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zur Bedingung für die Bereitstellung von Fördermitteln gemacht.

Schönwalde | Anderthalb Jahre nach Beschlussfassung wurde in diesen Tagen der alte Jugendtreff der Gemeinde Schönwalde abgerissen. An seiner Stelle sind nun zunächst zusätzliche Parkflächen für die Verwaltung entstanden. In der Gemeindevertretung wies Bürgermeister Winfried Saak darauf hin, dass noch vor Weihnachten eine online-Umfrage in der Gemeinde Schönwalde s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.