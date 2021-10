Sven Sacknieß zufrieden : DLRG Bosau rettet im Jubiläumsjahr zwei Kinder vor dem Ertrinken

Die Rettungsschwimmer der DLRG Hutzfeld-Bosau haben in der Sommersaison zwei Kinder vor dem Ertrinken im Großen Plöner See gerettet. Es ist wohl das größte Geschenk für 50. Geburtstag der Gliederung in diesem Jahr.

Bosau | Das größte Geschenk hat sich die DLRG Hutzfeld-Bosau zu ihrem 50. Geburtstag wohl selbst geschenkt: „In dieser Sommersaison retteten unsere Rettungsschwimmer zwei Kinder vor dem Ertrinken,“ freut sich der wiedergewählte Vorsitzende Sven Sacknieß in seinem Jahresrückblick. Hinzu seien viele Bootseinsätze und viele Erste-Hilfe-Einsätze gekommen. Die DLR...

