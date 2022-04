10. April 2020 : Erster verkaufsoffener Sonntag 2022 in Eutin: „Tulpen und Frühling“

Neben dem Frühlingsmarkt am Schloss wird es am Sonntag in der Innenstadt ein Programm geben, Geschäfte und Gastronomie haben geöffnet.

Eutin | Es gibt zwei Gründe, am kommenden Wochenende nach Eutin zu kommen: Neben einem Frühlingsmarkt am Eutiner Schloss am Sonnabend und Sonntag lädt die Wirtschaftsvereinigung Eutin am Sonntag, 10. April 2022, zu einem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Er steht unter dem Motto „Tulpen und Frühling“. Weiterlesen: Frühlingsmarkt am Eutiner Schloss...

