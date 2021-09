Eutin Pulverbeck : Erster Jahrgang des Pflegecampus' beendet erfolgreich neue Ausbildung

Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich abgeschlossen – auch wenn es viele Hürden gab.

Eutin | Es ist einer der ersten Ausbildungsjahrgänge des im vergangenen Jahr neu geschaffenen Pflegecampus': Nach drei coronabedingt sehr turbulenten Lehrjahren erhielten in der vergangenen Woche neun Absolventen die langersehnten Zertifikate zur bestandenen Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Der Pflegecampus war im vergangenen Jahr in einer...

