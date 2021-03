Digitale Sitzung wegen Corona : Erstmals tagt in Eutin ein Ausschuss online – doch es gibt auch Kritik

Bürger können die Sitzung auch im Rathaus verfolgen. Eine einheitliche Linie zu Online-Sitzungen gibt es offenbar nicht.

Eutin | Die Stadt hat sich Zeit gelassen, doch am Mittwoch, 24. März, findet angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie auch in Eutin erstmals eine digitale Sitzung statt. Von 18 Uhr an werde der Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales digital tagen, teilte die Stadt mit. Bürger könnten die Sitzung über einen Livestream im Internet verfolgen....

