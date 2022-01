Bürgermeisterwahl Eutin 2022 : Nach Corona: Wann Carsten Behnk, Christoph Gehl und Christoph Müller vor Publikum treten

Die Quarantäne laufe aus, dem Bürgermeister gehe es gut: Dienstag treffen die drei Kandidaten, wenn alle negativ getestet sind, erstmals in Eutin aufeinander. Auch der Live-Stream-Termin mit Gebärdendolmetscher steht.

Eutin | Weil der amtierende Bürgermeister Carsten Behnk aktuell an Corona erkrankt ist, fiel die erste, als inklusiv und mit Stream geplante Wahlkampfveranstaltungen aus. Diese soll nun samt Gebärdendolmetscher sowie in leichter Sprache und mit Live-Stream am Freitag, 18. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Ostholstein-Saal des Kreishauses stattfinden. Weiterles...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.