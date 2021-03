Nach Kühren jetzt in Dannau : Zweiter Fall von Geflügelpest im Kreis Plön: 53.000 Tiere werden gekeult

In einem Legehennenbetrieb in der Gemeinde Dannau ist der hochansteckende Geflügelpest-Erreger H5N8 nachgewiesen worden

Dannau | In einem Legehennenbetrieb in der Gemeinde Dannau im Kreis Plön ist der hochansteckende Geflügelpest-Erreger H5N8 nachgewiesen worden. Die Veterinäraufsicht des Kreises Plön hat in enger Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört bedauerlicherweise auch wieder die Keulung des gesamten Bestands, um ...

