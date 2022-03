Corona aktuell : Erneut über 1000 neue Infizierte in den Kreisen Ostholstein und Plön

Die Corona-Fallzahlen und die Inzidenzen in der Region bleiben weiterhin auf einem hohen Niveau.

Eutin | Die Zahl der Neuinfizierten bleibt weiterhin vierstellig: Die Gesundheitsämter in der Region meldeten am Dienstag 1016 neue Fälle. Wobei für den Kreis Ostholstein weiterhin eine Einschränkung gilt: „Leider konnten aufgrund der hohen Fallzahlen bisher nicht alle Fälle erfasst werden, so dass die Zahlen nur einen Zwischenstand darstellen“, sagte Kreissp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.