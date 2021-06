Kreis Plön : 64-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Unfall auf B202

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der B202 bei Giekau/Fresendorf schwer verunglückt. Der Fahrer verstarb am Abend in einem Kieler Krankenhaus.

Giekau/Stoltenberg | Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der B202 bei Giekau/Fresendorf schwer verunglückt. Der Fahrer verstarb am Abend in einem Kieler Krankenhaus, teilte Polizeisprecher Matthias Arends mit. Er überholt mehrere Fahrzeugen und stieß mit einem Linksabbieger zusammen Gegen 13.40 Uhr befuhr der 64-Jährige die B...

