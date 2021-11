Matthias Hartenstein verstorben : Singender Pastor mit Backenbart machte Bosau in der Welt bekannt

Er sorgte mit dem „Fund“ des Schweden-Schatzes für eine Völkerwanderung an die St.-Petri-Kirche in Bosau: Pastor em. Matthias Hartenstein hat einen festen Platz in den Bosauer Geschichtsbüchern. Er verstarb in Hamburg.

Bosau | Der Name Matthias Hartenstein ist bereits in die Bosauer Geschichtsbücher eingegangen. Der Theologe mit dem Backenbart war nach achtjährigem Wirken bis November 1982 Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bosau und Vorgänger von Pastor Hans-Jürgen Ehlers und Heike Bitterwolf. Matthias Hartenstein ist Anfang November kurz vor seinem 78....

