Ratekau/Lübeck : Entlaufener Hund sorgt für Vollsperrung der Autobahn A1

Sogar Wärmebildkameras waren im Einsatz: Eine junge Schäferhündin irrte am Montag durchs südliche Ostholstein und sorgte für kilometerlange Staus – und eine aufwändige Suche.

Ratekau | Einfach ausgebüxt: Wegen des Freiheitsdrangs eines jungen Schäferhundmischlings stand am Montagabend der gesamte Verkehr auf der A1 bei Ratekau still – eine Geduldsprobe für alle in ihren Fahrzeugen, weil sich für rund eineinhalb Stunden auf der Autobahn nichts mehr bewegte. Denn nachdem der Hund gegen 17 Uhr auf die A1 gelaufen war, hatte die Polizei...

