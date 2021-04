Testpflicht an Eutins Schulen : Eltern dürfen selbst auf Corona testen: Aufwand für Schulen steigt durch Kontrolle enorm

Ab Montag ist der Corona-Selbsttest Teil des Unterrichts – für Schüler und Lehrer. Was Eltern wissen müssen.

Eutin | Wer zum Unterricht in die Schule will, muss sich zweimal pro Woche auf das Corona-Virus testen: Das gilt für Schüler wie für alle anderen an Schule beteiligten Personen, von der Sekretärin über Lehrer, Schulsozialarbeiter bis zum Hausmeister. Weiterlesen: Ab Montag soll es an allen Eutiner Schulen Antigentests für Schüler geben Los geht es damit...

