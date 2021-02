Ausschuss hat entschieden : Grundschule Süsel bekommt neue Schulleiterin

Die aus Flensburg stammende Elke Witte (53) soll nach den nächsten Sommerferien ihr Amt antreten.

Süsel | Sie ist in Flensburg geboren, aktuell stellvertretende Schulleiterin einer Grundschule in Gernsheim (Rheinland-Pfalz) und möchte zurück an die Ostsee: Elke Witte (53) ist Donnerstagabend, 20, Februar, vom Schulleiterwahlausschuss zur neuen Leiterin der ...

