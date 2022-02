Ein Jahr Klimaschutz : Elisabeth-Krankenhaus Eutin spart mehr als eine Tonne CO2 pro Bett ein

Krankenhaus beteiligt sich erfolgreich an bundesweitem Projekt: Einsparung von Kohlendioxid war pro Bett drei Mal höher als im Durchschnitt von 250 Häusern – allerdings auf Kosten des geschlossenen Bewegungsbades.

Eutin | Ein rundum positives Fazit zieht Petra Heidkamp, Qualitätsmanagerin beim Sankt-Elisabeth-Krankenhaus (SEK) Eutin, nach dem ersten Jahr, an dem sich das Krankenhaus an dem bundesweiten Projekt „KLIK green – Krankenhaus trifft Klimaschutz“ beteiligt hat: „Pro Bett haben wir etwa eine Tonne CO2 in einem Jahr eingespart, die durchschnittliche Einsparung b...

