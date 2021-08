Timmendorfer Strand : Elfjähriger nach Badeunfall erfolgreich wiederbelebt

Urlauber retten Jungen das Leben. Dieser wäre fast in Ostsee ertrunken.

Timmendorfer Strand | Ein 36-jähriger Feriengast wird einem Elfjährigen wohl das Leben gerettet haben: Am Montagabend hatte der Urlauber während eines Spazierganges gegen 20.56 Uhr eine ungewöhnliche Bewegung eines badenden Jungen im Wasser beobachtet. Als er sah, dass sich der Kopf bereits unter Wasser befand, lief er in die Ostsee und zog das Kind an Land. Auf seine Hilfe...

