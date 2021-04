Dorfmuseum Schönwalde : Einzelputzen statt Gemeinschaftsschrubben

Der geplante Frühjahrsputz im Dorfmuseum Schönwalde musste abgesagt werden. Nun soll ein neuer Weg ausprobiert werden.

Schönwalde | Auch in diesem Jahr verhindert die Corona-Pandemie liebgewonnene Traditionen im Dorf- und Schulmuseum. So musste erneut der für den 24. April geplante Frühjahrsputz aufgrund der geltenden Anfordnungen zur Kontaktminimierung abgesagt werden. An Stelle einer Gemeinschaftsaktion mit vielen Helfern im Kampf gegen den Staub der Wintermonate versucht der 1....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.