14 Konfirmanden : Konfirmationen in der Kirchengemeinde Scharbeutz

14 junge Konfirmanden haben sich mit ihrer bevorstehenden Einsegnung für eine Aufnahme in die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde entschieden. Einsegnung ist am Samstag, 14. August, in Scharbeutz.

Scharbeutz | Am Samstag, 14. August, feiert die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Scharbeutz in drei Gottesdiensten die Konfirmationen des Jahrgangs 2019/21. Folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden werden eingesegnet: Ben Marvin Bäcker (Haffkrug), Paula Freya Friederike Biedermann (Pönitz am See), Maya Louise Breitbarth (Klingberg), Pascal Joshua Richard D...

