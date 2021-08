Süsel : Einsatzkräfte feierten Gottesdienst an der St.-Laurentius-Kirche

Die Pastoren Matthias Hieber und Christopher Noll betonen das Verbindende. Die Helfer stünden nicht allein vor der Not der anderen. Dies gelte bei Unglücken in der Nachbarschaft wie im Großen an der Ahr.

Süsel | Ein leichter Wind, nicht zu hohe Temperaturen, es waren hervorragende Bedingungen für den „Gottesdienst für Rettende und Helfende“, der an der Süseler St.-Laurentius-Kirche gefeiert wurde. Etwa 60 Einsatzkräfte – darunter überwiegend Ehrenamtliche – der verschiedenen in Ostholstein vertretenen Rettungsorganisationen, der Feuerwehr und der Notfallseels...

