Friedenskreis Eutin enttäuscht : Eine nur schwache Beteiligung am Friedensmarsch durch Eutin

Nur knapp 50 Menschen nahmen am Samstag am Ostermarsch der Friedensinitiative Eutin teil. Der Marsch führte diesmal nicht an das Eutiner Kasernentor mit der Forderung nach Abschaffung der Bundeswehr führte.

Eutin | Selten war der Ostermarsch des Friedenskreises Eutin und der Gewerkschaft Ver.di so wichtig, wie am Ostersamstag. Aber auch selten waren so wenig Menschen zu diesem fünften Ostermarsch gekommen. Knapp 50 Demonstranten zogen am Samstag mit Plakaten und Bannern durch die Eutiner Innenstadt – getragen vom Motto „Frieden schaffen geht nur ohne Waffen“. Wo...

