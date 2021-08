Ostholstein und Plön : Zahl der Corona-Infizierten steigt weiterhin beharrlich

90 Personen nahmen an einer mehrtägigen Feier in Laboe teil. Danach erkrankten im Kreis Plön 21 und in Kiel zwei Menschen an Corona. In Plön und Ostholstein steigen die Zahlen der Infizierten immer weiter.

Plön/Eutin | Die Zahlen der Corona-Infizierten in Ostholstein und Plön steigen weiterhin beharrlich an. Ostholstein meldete am Donnerstag gleich 14 neue Infektionen, die damit die Gesamtzahl nach Ausbruch der Pandemie auf 3473 Fälle nach oben korrigieren. Die Inzidenz liegt in Ostholstein nach Darstellung des Robert-Koch-Instituts bei 21,4. Im Kreis Ostholstein...

