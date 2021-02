Kritik an Lockdown-Regeln : Warum Messen mit zweierlei Maß nicht nur in der Corona-Krise ein Problem ist

Kaum einer kann die Regeln zum Lockdown noch nachvollziehen. 20 Kinder in einer Klasse, aber kein Kunde im Geschäft.

Eutin | Die Corona-Pandemie zeigt wie in einem Brennglas, was seit langem schief läuft in der Gesellschaft. Neben den Missständen in vielen Bereichen ist es vor allem die Kommunikation miteinander, die gestört ist. Die Politik hat versäumt, die Menschen mitzun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.