Neue Hotel-Anlage in Bosau : Eine Millionen-Investition am Großen Plöner See

Ralf Trosien, Geschäftsführer der HTT Wind GmbH, stellte das Projekt am Dienstag im gemeindlichen Bauausschuss vor.

Bosau | Große Investitionen stehen direkt am Großen Plöner See in der Gemeinde Bosau an. Eine Gruppe von Investoren aus Osnabrück will das DJO-Gelände überplanen und neue Möglichkeiten für Urlauber schaffen. Ralf Trosien aus Lübeck, Geschäftsführer der Hanse TecTransfer Wind GmbH, stellte das Projekt am Dienstagabend im gemeindlichen Bauausschuss vor. Ein Hote...

