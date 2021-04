Bad Schwartau : Einbruch in ein Juweliergeschäft – Polizei gibt Warnschüsse ab

Ein Einbrecher wurde verhaftet, einer konnte jedoch flüchten – die Polizei fahndet nach ihm und sucht Zeugen des Einbruchs.

Bad Schwartau | Zwei Männer versuchten in der Nacht zu Montag, in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Bad Schwartau einzubrechen. Gegen 2.20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeieinsatzleitstelle über Notruf zwei verdächtige Personen. Sie sollten Sturmhauben tragen und Werkzeuge in den Händen halten. Die Polizei schickte vier Streifenwagen in den Einsatz – Beamte d...

