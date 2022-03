Nachruf: Rudi Gröne aus Fissau : Ein schwerer Verkehrsunfall riss Rudolf Gröne aus dem Leben

Er wurde nur 74 Jahre alt: Rudolf Gröne hat mit seinem Tod gute Erinnerungen hinterlassen. Er interessierte sich schon früh für die Politik, engagierte sich in der CDU und war lange Jahre Stadtvertreter.

Eutin / Fissau | Rudolf Gröne aus Fissau ist tot. Er verunglückte gemeinsam mit seiner Frau und starb an den Folgen des schweren Verkehrsunfalls in der Nähe von Flensburg. Rudolf Gröne hat sich durch sein vielfältiges Engagement in seiner Heimat auszeichnet. Es entstand ein ländlich-moderner Beherbergungsbetrieb Rudolf Gröne ist in Eutin geboren, in Fissau aufge...

