Seaside Strandcafé eröffnet : „Strandcafé“ an der Fegetasche in Plön wird neu belebt

Im März eröffnet Jessica Lüdecke an der Plöner Fegetasche ihr „Seaside Strandcafé & Stand up Paddling“.

Plön | Ein Sahnestückchen am Großen Plöner See wird neu belebt: Im März eröffnet Jessica Lüdecke an der Plöner Fegetasche ihr „Seaside Strandcafé & Stand up Paddling“. Das Konzept der 38-jährigen Sportfachfrau für das Areal am Anleger der Großen Plöner See Run...

