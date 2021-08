Fest entschlossen in Plön : Rodomstorschule und Förderverein gehen das Projekt Sportplatz an

Kinder brauchen nun mal Bewegung und Leichtathletik ist fester Bestandteil des Lehrplans im Fach Sport. Bisher konnten die Kinder lediglich Weitsprung auf dem Schulhof der Rodomstorschule trainieren.

Plön | Einen langgehegten Wunsch von Kindern, Eltern und Lehrern muss sich die Plöner Rodomstor-Grundschule wohl selbst erfüllen: einen kleinen Sportplatz direkt an der Schule. Und die Erfüllung rückte in greifbare Nähe, als die Kreisverkehrswacht ihren Verkehrsgarten am Büffelpfad aufgab. Doch: Fördermittel, um die sich der Schulträger bemühte, blieben aus ...

