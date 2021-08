Corona aktuell : Ein Corona-Patient in Plön ist gestorben, Inzidenzen in Plön und Ostholstein steigen

Über das Wochenende gab es im Kreis Plön 16 Neuinfektionen und in Ostholstein 20. Die Inzidenzen liegen bei 30,3 in Plön und 21,4 in Ostholstein.

Eutin/Plön | Schlechte Nachrichten gibt es aus den Kreisen Plön und Ostholstein mit Blick auf die jüngste Entwicklung der Pandemielage, vor allem aus Plön eine traurige Neuigkeit: Ein Patient, der nicht geimpft war und auf einer Intensivstation behandelt wurde, ist im Lauf des Wochenendes gestorben. Es war der 34 Mensch aus dem Kreis Plön, der in Verbindung mit de...

