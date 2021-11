Passiert in Lütjenburg : Angestellte im Supermarkt mit Waren beworfen und das Nasenbein gebrochen

Erst kam er ohne Maske in den Supermarkt, dann bewarf er eine Mitarbeiterin mit Waren, risse ihr Haare aus und brach einer anderen Mitarbeiterin das Nasenbein. Im Polizeigewahrsam wurde dem 43-Jährigen Blut abgenommen.

Lütjenburg | Ein 43-jähriger Kunde eines Discounters in der Königsberger Straße in Lütjenburg hat am Dienstag mehrere Angestellte angegriffen und dabei zwei Frauen verletzt. Wie Polizeisprecher Matthias Arends dazu mitteilte, war der Mann ebenso aggressiv wie alkoholisiert. Seine Lütjenburger Kollegen jedenfalls leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverlet...

