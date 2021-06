Schulneubau am Kleinen See in Eutin : Ehrenamtler sauer: Zukunft des Verkehrsübungsplatzes wieder ungewiss

Gut 1000 Verkehrsschülern bringen die Ehrenamtlichen der Kreisverkehrswacht in Eutin pro Jahr auf dem Platz die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr bei. Dass das Wort der Politik nun nicht mehr zähle, ärgert sie sehr.

Eutin | Roland Hamann erinnert sich sehr gut an den Ausschuss im Februar vor einem Jahr. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern machte der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Ostholstein auf die Bedeutung des einzigartigen Platzes für Verkehrserziehung in Eutin an der Lübschen Koppel aufmerksam. Hamann warb dafür, den Platz unbedingt an dieser Stelle beizubehalten....

