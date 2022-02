„Seehof“ der Heilsarmee in Plön : Wissenschaftlerin und Musiker wollen Gelände am Behler See entwickeln

Eigentlich favorisiert die Stadt Plön die Pläne der Quantum Immobilien AG (Hamburg) und des Planungsbüros KSP Engel GmbH (Frankfurt). Doch jetzt interessiert sich ein neues Betreiber-Ehepaar für den „Seehof“ am Behler See in Plön.

Plön | Es gibt neue Bewegung auf dem „Seehof“ der Heilsarmee am Behler See in Plön. Ein potentielles Betreiber-Ehepaar hat sich nach Informationen unserer Zeitung ein Exklusivrecht von der Heilsarmee bis Mitte des Jahres 2022 zusichern lassen. Bis dahin wollen die beiden der Stadt Plön ein neues Konzept vorlegen. Bis 2017 betrieb die Heilsarmee auf dem sechs...

